Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун назвал цену на нефть «катастрофической»

16:32 | 19.03.2020

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.



По его мнению, Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение», при этом российские власти «в страшном сне» не могли себе представить настолько низких цен. «Факт остается следующим - то, что Россия вышла и демонстративно заявила на выходе о том, что мы с 1 апреля увеличим добычу - это в первую очередь удар по экономике Российской Федерации», - считает Леонид Федун.



Выход России из сделки по снижению добычи нефти ОПЕК+ приведет к снижению доходов населения, убежден вице-президент ЛУКОЙЛа, передает «Интерфакс».

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