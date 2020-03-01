МегаФон открывает доступ к образовательным и развлекательным сервисам

15:41 | 19.03.2020

МегаФон предоставит абонентам бесплатный доступ к образовательным и развлекательным сервисам: онлайн-курсам, пакетам МегаФон ТВ, онлайн-библиотекам. В условиях, когда многие вынуждены находиться дома, это поможет получить дополнительные знания и провести досуг за чтением книг, просмотром фильмов и сериалов.



МегаФон впервые открывает безвозмездное посещение собственной платформы «МегаФон Образование», на которой представлены онлайн-курсы для студентов, молодых специалистов и школьников старших классов по четырем направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы. Она будет доступна со следующей недели.



Среди наиболее популярных курсов – «Основы Excel», «Искусство выступления в стиле Ted», «Личные финансы», «Стресс-менеджмент» и «Тайм-менеджмент», однако на платформе есть и специализированные телеком и IT-курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.



«Платформа позволяет учиться в удобном формате видеороликов длительностью от 5 до 15 минут. Этот образовательный контент будет особенно полезен студентам, перешедшим на дистанционную форму обучения. А также со следующей недели особенно востребован будет контент для детей, поэтому мы предоставляем бесплатный доступ и к платформе МегаФон ТВ, в том числе к мультфильмам, фильмам и детским развивающим программам», – говорит генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.



МегаФон ТВ отменяет на месяц плату за подписку на семейный пакет «Максимальный», включающий 216 каналов и 10 сериалов, «Кино по подписке», где представлено 3066 фильмов, 75 сериалов и 4 канала, и «Большой детский», в котором объединены телеканалы, мультфильмы и развивающие программы. Также пользователям будет доступен партнерский контент more.tv.



Чтобы получить свободный доступ к пакетам МегаФон ТВ, необходимо зарегистрироваться в любом интерфейсе услуги – на сайте, в мобильном приложении или приложении для Smart.TV.



Бесплатный доступ к сервисам «Пресса», «Книги», а также платформе «МегаФон Образование» будет открыт со следующей недели. Сервис «Пресса» предоставляет доступ к более чем 70 журналам – ведущим тематическим медиа о психологии, науке, культуре, истории и путешествиях. Часть материалов можно прослушивать – они дополнены аудиоформатом. Сервис «Книги» объединяет более 100 книг, доступных в каталоге ЛитРес.



На правах рекламы*



© «Вечерние ведомости»