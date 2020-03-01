Россия и мир
15:41 | 19.03.2020
МегаФон открывает доступ к образовательным и развлекательным сервисам
МегаФон впервые открывает безвозмездное посещение собственной платформы «МегаФон Образование», на которой представлены онлайн-курсы для студентов, молодых специалистов и школьников старших классов по четырем направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы. Она будет доступна со следующей недели.
Среди наиболее популярных курсов – «Основы Excel», «Искусство выступления в стиле Ted», «Личные финансы», «Стресс-менеджмент» и «Тайм-менеджмент», однако на платформе есть и специализированные телеком и IT-курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.
«Платформа позволяет учиться в удобном формате видеороликов длительностью от 5 до 15 минут. Этот образовательный контент будет особенно полезен студентам, перешедшим на дистанционную форму обучения. А также со следующей недели особенно востребован будет контент для детей, поэтому мы предоставляем бесплатный доступ и к платформе МегаФон ТВ, в том числе к мультфильмам, фильмам и детским развивающим программам», – говорит генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.
МегаФон ТВ отменяет на месяц плату за подписку на семейный пакет «Максимальный», включающий 216 каналов и 10 сериалов, «Кино по подписке», где представлено 3066 фильмов, 75 сериалов и 4 канала, и «Большой детский», в котором объединены телеканалы, мультфильмы и развивающие программы. Также пользователям будет доступен партнерский контент more.tv.
Чтобы получить свободный доступ к пакетам МегаФон ТВ, необходимо зарегистрироваться в любом интерфейсе услуги – на сайте, в мобильном приложении или приложении для Smart.TV.
Бесплатный доступ к сервисам «Пресса», «Книги», а также платформе «МегаФон Образование» будет открыт со следующей недели. Сервис «Пресса» предоставляет доступ к более чем 70 журналам – ведущим тематическим медиа о психологии, науке, культуре, истории и путешествиях. Часть материалов можно прослушивать – они дополнены аудиоформатом. Сервис «Книги» объединяет более 100 книг, доступных в каталоге ЛитРес.
На правах рекламы*
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:41 | 19.03.2020
Депутатам Пермской городской Думы представили информацию о профилактике потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних
18:26 | 19.03.2020
В Екатеринбурге после жалобы властей в прокуратуру отменили концерт группы «Sabaton»
18:11 | 19.03.2020
Оперштаб по коронавирусу: В Пермском крае отменяются мероприятия с числом участников более 50 человек
17:58 | 19.03.2020
РЖД: свердловчане, которые отказались от поездок из-за коронавируса, смогут вернуть деньги за билеты
17:56 | 19.03.2020
Управляющие компании Екатеринбурга начали проводить дезинфекцию в домах
17:50 | 19.03.2020
Южноуральский рудник «Чебачье» получит ещё один горизонт
16:57 | 19.03.2020
Екатеринбургские больницы закроют на карантин
16:38 | 19.03.2020
В бюджет Прикамья внесены изменения на 12 миллиардов рублей
16:32 | 19.03.2020
УК и ТСЖ Перми необходимо проводить обработку подъездов дезинфицирующими средствами
16:16 | 19.03.2020
Краевой парламент оценил работу Фонда капитального ремонта Прикамья
16:12 | 19.03.2020
Для столицы Урала заказан проект кольцевой электрички
15:51 | 19.03.2020
Анатолий Литовченко призвал выделить рабочие поселки из состава Копейска
15:50 | 19.03.2020
В Свердловской области на горячую линию по коронавирусу обратились более 1,2 тысяч человек
15:06 | 19.03.2020
В Свердловской области проводятся акции МВД, направленные на борьбу с наркодилерами
14:44 | 19.03.2020
Сотрудник «Уралэлектромеди» стал чемпионом России по фридайвингу
14:39 | 19.03.2020
Вице-мэр Екатеринбурга потратилась на поездку в Италию, прихватив с собой помощницу
14:27 | 19.03.2020
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём моряка-подводника
14:16 | 19.03.2020
Пермская филармония переносит даты проведения X фестиваля Дениса Мацуева
14:10 | 19.03.2020
Из-за коронавируса в Свердловском областном суде приостановлен личный прием граждан
13:46 | 19.03.2020
Полицейские Екатеринбурга проводят акцию по профилактике преступности среди подростков
13:27 | 19.03.2020
Оперативный штаб по коронавирусу в Свердловской области предупредил о фейковых сообщениях в соцсетях
13:16 | 19.03.2020
В Лысьвенскую городскую больницу поставят новый УЗИ-аппарат
12:59 | 19.03.2020
На трассе Екатеринбург – Пермь будет затруднено движение в течение суток
12:59 | 19.03.2020
Муниципальные библиотеки Перми предоставили читателям удаленный доступ к своим ресурсам
12:32 | 19.03.2020
Свердловский криминальный авторитет стал фигурантом уголовного дела по статье о занятии высшего положения в ОПГ
12:26 | 19.03.2020
УФССП по Пермскому краю временно ограничивает личный прием
12:18 | 19.03.2020
Президент: голосование по поправкам в Конституцию пройдет, если позволит эпидемиологическая ситуация
12:14 | 19.03.2020
В Перми подрядчик купил новую технику, чтобы увеличить темпы экспресс-ремонта дорог