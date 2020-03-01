В Москве умерла пациентка, у которой нашли коронавирус. Это первый случай в России

15:23 | 19.03.2020

Фото: Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве умерла 79-летняя женщина, у которой ранее была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации.



Пациентка скончалась от хронических заболеваний, среди которых был сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и атеросклероз.



Женщина попала ко врачам 13 марта, и уже на следующий день ее перевели в частную клинику. Сразу же после выявления у женщины коронавируса, её направили в инфекционную больницу № 2, а потом из-за осложнений перевели в реанимацию.



На сегодняшний день родственники погибшей находятся под наблюдением врачей.



«К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом второго типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье», — написал мэр Москвы Сеогей Собянин в Twitter.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»