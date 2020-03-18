Оперативный штаб назвал ложными сообщения о комендантском часе в Москве

12:16 | 19.03.2020

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, передает iz.ru.



Накануне о том, что в соцсетях распространяется фальшивый приказ о введении в Москве комендантского часа, сообщало также Министерство обороны. В документе говорилось, что из-за коронавируса в столице будет действовать запрет на передвижение без специального разрешения с 20:00 до 5:00, отмечает РБК.



Напомним, мэр Москвы Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции.

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