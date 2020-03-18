В Италии за сутки умерло рекордное число человек, заряженных коронавирусом

12:09 | 19.03.2020

475 человек скончались за последние сутки от коронавируса на территории Италии. Об этом сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. По его словам, это рекордный показатель смертности с начала эпидемии. Темп заражения сохраняется, а смертность растет, добавил чиновник. Всего в стране погибли 2978 человек. Количество заразившихся также сильно выросло: с 31,5 тысяч до 35,7 тысяч человек.

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