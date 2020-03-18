Компания миллиардера Евтушенкова создала экспресс-тест на коронавирус

12:07 | 19.03.2020

Фото: doctor.rambler.ru

Компания «Система-Биотех», принадлежащая миллиардеру Владимиру Евтушенкову, разработала тест на определение коронавирусной инфекции, позволяющий узнать результат через два часа. Как заявил представитель АФК «Система», по показателю точности он «превосходит применяемые сейчас в России аналоги».



В ближайшее время «Система-Биотех» подаст в Роспотребнадзор регистрационное досье на разработку. В том случае, если ведомство зарегистрирует новый тест, его производство может начаться в ближайшее время. Об этом газете «Ведомости» заявил управляющий партнер «Системы» Артем Сиразутдинов. Он отметил, что «проведены переговоры с несколькими партнерами о возможном контрактном производстве этих тестов». Сколько компания вложила в разработку теста, Сиразутдинов раскрыть отказался.



Себестоимость экспресс-теста составляет около 1000 рублей, заявил изданию собеседник, знакомый с деталями производства в «Система-Биотехе». Однако компания не рассматривает этот проект как коммерческий.



По словам Сиразутдинова, результат теста можно будет получить в течение двух часов с точностью 90–95%.



Добавим, что на сегодняшний день тест на коронавирус в России можно пройти только через медработников или в государственных медучреждениях. Тестирование проводится, если человек приехал из эпидемиологически неблагополучных стран или контактировал с вернувшимися из-за границы и зараженными в течение двух недель.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»