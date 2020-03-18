Компания Sony раскрыла характеристики новой консоли PlayStation 5

11:57 | 19.03.2020

Компания Sony впервые представила характеристики своей новой консоли PlayStation 5, релиз которой предварительно запланирован на конец 2020 года, сообщает портал The Verge.



Новая PlayStation получит восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц. Консоль оснастят видеокартой RDNA 2 от AMD мощностью 10,3 терафлопса. Также она получит 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6, передает РИА «Новости». PlayStation 5 оснащается кастомным SSD-накопителем емкостью 825 гигабайт, пропускная способность которого колеблется в диапазоне от 5,5 до 9 гигабайт в секунду. Кроме того, консоль имеет дисковод 4K UHD Blu-Ray.



Как передает gazeta.ru, консоль от Sony проигрывает новому Xbox по ключевым характеристикам — количеству вычислительных блоков, терафлопс и скорости чтения диска.

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