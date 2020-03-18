 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Россия и мир


Главная

11:51 | 19.03.2020

В России могут ввести неполную дистанционную занятость

В России планируют ввести новый вид занятости, который предполагает совмещение работы на обычном рабочем месте и удаленно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо сопредседателя центрального штаба ОНФ Комиссарова вице-премьеру Голиковой. Отмечается, что сотрудник сможет самостоятельно выбрать место для удалённой работы, при этом его зарплата останется на прежнем уровне при условии выполнения установленных работодателем норм труда. Инициатива возникла на фоне распространения нового коронавируса.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:59 | 19.03.2020
На трассе Екатеринбург – Пермь будет затруднено движение в течение суток

12:59 | 19.03.2020
Муниципальные библиотеки Перми предоставили читателям удаленный доступ к своим ресурсам

12:32 | 19.03.2020
В метро Екатеринбурга показали, как проводится санобработка против коронавируса

12:32 | 19.03.2020
Свердловский криминальный авторитет стал фигурантом уголовного дела по статье о занятии высшего положения в ОПГ

12:26 | 19.03.2020
УФССП по Пермскому краю временно ограничивает личный прием

12:18 | 19.03.2020
Президент: голосование по поправкам в Конституцию пройдет, если позволит эпидемиологическая ситуация

12:14 | 19.03.2020
В Перми подрядчик купил новую технику, чтобы увеличить темпы экспресс-ремонта дорог

12:08 | 19.03.2020
Начало летних школьных каникул в Свердловской области переноситься не будет

12:06 | 19.03.2020
В микрорайоне Любимов в Березниках открылся новый МФЦ

12:02 | 19.03.2020
В Екатеринбурге срываются контракты на строительство дорог и детсада

12:00 | 19.03.2020
В системе дополнительного образования на Среднем Урале вводится ряд ограничений

12:00 | 19.03.2020
Дмитрий Махонин и Дмитрий Кобылкин обсудили реализацию нацпроекта в Прикамье

11:55 | 19.03.2020
Начальник департамента образования Екатеринбурга заявила, что никто не может штрафовать родителей за то, что их дети находятся на улице в период карантина

11:49 | 19.03.2020
С 23 марта доступ в УрФУ будет ограничен для студентов

11:48 | 19.03.2020
Роспотребнадзор рассказал о разнице в симптомах коронавируса и гриппа

11:42 | 19.03.2020
В Екатеринбурге из-за коронавируса закрывается музей изобразительных искусств

11:19 | 19.03.2020
Охранник в Свердловской области лишился ноги на производстве

11:03 | 19.03.2020
На Урале прокуратура выявила очередного нарушителя антикоррупционного законодательства

10:38 | 19.03.2020
Мэр Екатеринбурга подписал постановление об отмене очных занятий в школах из-за коронавируса

10:14 | 19.03.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшую без вести пенсионерку

10:00 | 19.03.2020
В Екатеринбурге вырос уровень заболеваемости ОРВИ

09:40 | 19.03.2020
В Академическом районе Екатеринбурга переименовали улицу

09:25 | 19.03.2020
Два района Екатеринбурга останутся без света

18.03.2020

21:40 | 18.03.2020
На турнир Fair Fight XI по кикбоксингу в Екатеринбурге не пустят зрителей

21:22 | 18.03.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести уральца

19:55 | 18.03.2020
Из свердловского полицейского главка уволился сын известного генерала. Он возглавлял ключевое подразделение в УЭБиПК

19:45 | 18.03.2020
Медики не выявили новых случаев коронавируса в Екатеринбурге

19:18 | 18.03.2020
В свердловском Роспотребнадзоре рассказали о порядке возврата авиабилетов, приобретенных по невозвратным тарифам

19:00 | 18.03.2020
«Представляете, что там сейчас творится?» Депутат Госдумы в эфире федерального канала раскритиковал главу Камышлова

18:48 | 18.03.2020
В онкодиспансере Свердловской области вдвое увеличилось количество приемов у специалистов

18:22 | 18.03.2020
В Екатеринбурге начали дезинфекцию транспорта

18:13 | 18.03.2020
Одобрены изменения Генплана Перми в отношении двух площадок

18:00 | 18.03.2020
В Пермской краевой детской больнице за год вдвое увеличилось число онлайн-консультаций

17:55 | 18.03.2020
Жители Прикамья могут принять участие в крупнейшем в России ИТ-конкурсе «Цифровой прорыв-2020»

17:45 | 18.03.2020
На Среднем Урале ближайшие дни будут снежными, но теплыми

17:43 | 18.03.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Помоги бабушке заплатить онлайн»

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 