В России могут ввести неполную дистанционную занятость

11:51 | 19.03.2020

В России планируют ввести новый вид занятости, который предполагает совмещение работы на обычном рабочем месте и удаленно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо сопредседателя центрального штаба ОНФ Комиссарова вице-премьеру Голиковой. Отмечается, что сотрудник сможет самостоятельно выбрать место для удалённой работы, при этом его зарплата останется на прежнем уровне при условии выполнения установленных работодателем норм труда. Инициатива возникла на фоне распространения нового коронавируса.

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