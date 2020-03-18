В китайской провинции Хубэй впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

11:44 | 19.03.2020

В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19, за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Всего в материковом Китае коронавирус обнаружили у 34 человек, во всех случаях заболели люди, приехавшие в страну из-за рубежа.



В общей сложности с начала эпидемии врачи зарегистрировали в стране 80,9 тыс. подтвержденных случаев заболевания, 70,4 тыс. пациентов выздоровели, передает РБК.

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