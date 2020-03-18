Россия и мир
11:31 | 19.03.2020
«Евровидение-2020» официально перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса
Евровидение собирались провести с 12 по 16 мая в Роттердаме. Представлять Россию должна была группа Little Big с песней «Uno», отмечает РИА «Новости». Кроме того, отмечается, что «Евровидение» отменено впервые за 64-летнюю историю конкурса.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:59 | 19.03.2020
На трассе Екатеринбург – Пермь будет затруднено движение в течение суток
12:59 | 19.03.2020
Муниципальные библиотеки Перми предоставили читателям удаленный доступ к своим ресурсам
12:32 | 19.03.2020
Свердловский криминальный авторитет стал фигурантом уголовного дела по статье о занятии высшего положения в ОПГ
12:26 | 19.03.2020
УФССП по Пермскому краю временно ограничивает личный прием
12:18 | 19.03.2020
Президент: голосование по поправкам в Конституцию пройдет, если позволит эпидемиологическая ситуация
12:14 | 19.03.2020
В Перми подрядчик купил новую технику, чтобы увеличить темпы экспресс-ремонта дорог
12:06 | 19.03.2020
В микрорайоне Любимов в Березниках открылся новый МФЦ
12:02 | 19.03.2020
В Екатеринбурге срываются контракты на строительство дорог и детсада
11:55 | 19.03.2020
Начальник департамента образования Екатеринбурга заявила, что никто не может штрафовать родителей за то, что их дети находятся на улице в период карантина
11:49 | 19.03.2020
С 23 марта доступ в УрФУ будет ограничен для студентов
11:48 | 19.03.2020
Роспотребнадзор рассказал о разнице в симптомах коронавируса и гриппа
11:19 | 19.03.2020
Охранник в Свердловской области лишился ноги на производстве
11:03 | 19.03.2020
На Урале прокуратура выявила очередного нарушителя антикоррупционного законодательства
10:38 | 19.03.2020
Мэр Екатеринбурга подписал постановление об отмене очных занятий в школах из-за коронавируса
10:14 | 19.03.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшую без вести пенсионерку
10:00 | 19.03.2020
В Екатеринбурге вырос уровень заболеваемости ОРВИ
09:40 | 19.03.2020
В Академическом районе Екатеринбурга переименовали улицу
09:25 | 19.03.2020
Два района Екатеринбурга останутся без света
21:22 | 18.03.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести уральца
19:55 | 18.03.2020
Из свердловского полицейского главка уволился сын известного генерала. Он возглавлял ключевое подразделение в УЭБиПК
19:45 | 18.03.2020
Медики не выявили новых случаев коронавируса в Екатеринбурге
19:18 | 18.03.2020
В свердловском Роспотребнадзоре рассказали о порядке возврата авиабилетов, приобретенных по невозвратным тарифам
19:00 | 18.03.2020
«Представляете, что там сейчас творится?» Депутат Госдумы в эфире федерального канала раскритиковал главу Камышлова
18:48 | 18.03.2020
В онкодиспансере Свердловской области вдвое увеличилось количество приемов у специалистов
18:22 | 18.03.2020
В Екатеринбурге начали дезинфекцию транспорта
18:13 | 18.03.2020
Одобрены изменения Генплана Перми в отношении двух площадок
18:00 | 18.03.2020
В Пермской краевой детской больнице за год вдвое увеличилось число онлайн-консультаций
17:55 | 18.03.2020
Жители Прикамья могут принять участие в крупнейшем в России ИТ-конкурсе «Цифровой прорыв-2020»
17:45 | 18.03.2020
На Среднем Урале ближайшие дни будут снежными, но теплыми
17:43 | 18.03.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Помоги бабушке заплатить онлайн»