«Евровидение-2020» официально перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса

11:31 | 19.03.2020

Проведение 65-го конкурса «Евровидение» перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия.



Евровидение собирались провести с 12 по 16 мая в Роттердаме. Представлять Россию должна была группа Little Big с песней «Uno», отмечает РИА «Новости». Кроме того, отмечается, что «Евровидение» отменено впервые за 64-летнюю историю конкурса.

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