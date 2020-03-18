В Росстате назвали регионы РФ с самыми высокими зарплатами

11:23 | 19.03.2020

Самая высокая средняя заработная плата в месяц — на Чукотке. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.



Отмечается, что в этом регионе среднемесячная зарплата составляет 106,8 тысячи рублей. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (100,4 тысячи рублей), Москва (94 тысячи рублей), Магаданская область (92,9 тысячи рублей) и Ненецкий автономный округ (86,8 тысячи рублей).



Самые низкие средние зарплаты в 2019 году, по данным Росстата, были зафиксированы в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), и Ивановской области, где зарабатывают 27,3 тысячи рублей. В Ингушетии и Чечне заработная плата составила 27,5 и 27,7 тысячи рублей соответственно.



Средняя зарплата в стране в 2018 году составляла 47,5 тысяч рублей.

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