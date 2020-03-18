Цена на нефть марки Brent выросла на 6%

11:17 | 19.03.2020

Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов, передает РИА «Новости». Стоимость американской легкой нефти WTI поднялась выше 23 долларов за баррель.



Как напоминает РБК, на торгах в среду, 18 марта, цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и упала ниже $25 за баррель. Она опустилась с $28,40 за баррель в начале сессии до $24,72 на минимумах к концу дня. Последний раз на таких уровнях цены на нефть были в мае 2003 года.

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