Власти России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса

11:11 | 19.03.2020

Российские власти задумали усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве. «Все это - чтобы снизить риски заболевания коронавирусом. Эти меры, подчеркну, обсуждаются, изучаются, чтобы в итоге принять взвешенное решение», - отмечает собеседник агентства.



Речь может идти об отмене или сокращении по всей России массовых мероприятий и спортивных соревнований, об обязательной дезинфекции всех рабочих помещений, а также о рекомендации работодателям изменить режим работы сотрудников на удаленный там, где это возможно, передает «Росбалт».

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