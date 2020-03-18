Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира

11:06 | 19.03.2020

Российский рубль вышел на второе место по волатильности к американскому доллару, на первом — мексиканский песо. Как отмечается, вмененная волатильность рубля, которая рассчитана из цен опционов за три месяца, составляет 24,9%, а песо — 26,5%.



В декабре прошлого года российская валюта занимала шестую строчку среди самых волатильных валют, а в начале марта 2020 года, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое, сообщает lenta.ru.



Нестабильность российской валюты объясняется пандемией коронавируса и срывом сделки ОПЕК, сообщает Bloomberg. Вчерашние торги на Московской бирже закрылись на максимально-допустимых отметках: евро стоил более 87 рублей, а доллар почти 81 рубль, отмечает «Эхо Москвы».

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