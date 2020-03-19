Ангела Меркель: коронавирус стал крупнейшим вызовом со времён конца войны

10:53 | 19.03.2020

Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что со времён окончания Второй мировой войны никакой вызов не требовал от немцев такой солидарности, как распространение коронавирусной инфекции COVID-19.



«Отнеситесь к этому серьёзно. Со времени объединения Германии нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», — цитирует канцлера ТАСС.



По словам Меркель, коронавирусная инфекция меняет жизнь в стране, и вся общественная жизнь подвергается испытаниям, как никогда прежде.



Напомним, что ранее канцлер ФРГ заявила, что нет никаких признаков дефицита наличной валюты в стране на фоне распространения COVID-19.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»