В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса

10:38 | 19.03.2020

Фото: РИА Новости

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением нового типа коронавируса. Как сообщил РИА «Новости» источник в правительстве России, эти меры могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными.



По словам источника, обсуждаются «различные варианты» и т щательно анализируется ситуация с распространением коронавируса в таких странах, как Китай, Италия, Франция, Испания.



«Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», — сказал он.



Речь может пойти о сокращении или отмене массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований, о дезинфекции помещений предприятий и ведомств, а также об изменении режима работы. Источник также отмечает, что обсуждается возможность рекомендовать работодателям «подумать об удаленной работе для своих сотрудников», а всем россиянам не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача в этом случае.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»