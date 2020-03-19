Росстат назвал российские регионы с самыми высокими зарплатами

10:23 | 19.03.2020

Фото: Reuters

Самую высокую среднемесячную зарплату по России получают жители Чукотки. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата за 2019 год.



Отмечается, что в среднемесячная зарплата этом регионе составляет 106,8 тысяч рублей. На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ (100,4 тысячи рублей), Москва (94 тысячи рублей), Магаданская область (92,9 тысячи рублей) и Ненецкий автономный округ (86,8 тысячи рублей).



Такие высокие зарплаты в северных субъектах Федерации и на Дальнем Востоке в основном объясняются надбавками за непростые условия проживания, а также за вахтовый метод работы, связанный с добычей полезных ископаемых. Об этом RT рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.



По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»