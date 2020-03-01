В ресторанах KFC стали выдавать заказы только «на вынос» из-за коронавируса

19:59 | 18.03.2020

Фото: salsapatrimonio.es

В ресторанах сети быстрого питания KFC начали собирать заказы только в формате «на вынос» из-за пандемии коронавируса, об этом рассказали представители компании.



«В связи с развитием ситуации по коронавирусу в России и мире сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC усилила меры, направленные на обеспечение безопасности гостей и сотрудников в своих более чем 900 ресторанах по всей России. Все заказы собираются только в формате "на вынос", при этом гости по-прежнему могут выбирать: остаться в зале ресторана или поесть за его пределами», - сообщает KFC.



Также в каждом ресторане увеличен запас дезинфицирующих средств, все мыло в санузлах заменено на антибактериальное, а с каждым заказом выдаются влажные салфетки.



Кроме того, в ближайшее время компания закупит 1 тысячу термометров.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»