Число зараженных коронавирусом COVID-19 в России увеличилось до 147

17:00 | 18.03.2020

Общее число официально зарегистрированных случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось до 147, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в стране, передает «Интерфакс». Из 33 новых случаев коронавирусной инфекции 31 зарегистрирован в Москве, еще по одному новому заболевшему находятся в Томской и Новосибирской областях. По данным оперативного штаба, 17,9 тысячи человек остаются под медицинским наблюдением.



Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Также установлены лица, с которыми они контактировали по возвращению в Россию. В настоящий момент проводится их лабораторное обследование, сообщает iz.ru.

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