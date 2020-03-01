Путин считает, что 70% россиян относятся к среднему классу

16:56 | 18.03.2020

В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» он отметил, что неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни на Западе. Путин уверен, что надо исходить из методики Всемирного банка, в соответствии с которой к среднему классу можно причислить тех людей, доход которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда. Отметим, что в России МРОТ составляет 12,1 тыс. руб. Таким образом, по мнению Путина в России средний класс — это люди, которые получают от примерно 17 тыс. руб. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — заявил он.

© «Вечерние ведомости»