ЕС вслед за США обвинил Россию в распространении дезинформации по коронавирусу

16:50 | 18.03.2020

Евросоюз вслед за США обвинил Россию в распространении фейковой информации о борьбе стран Запада с коронавирусом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на закрытый доклад Евросоюза от 16 марта.



В докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) утверждается, что «российские СМИ запустили кампанию по дезинформации вокруг пандемии коронавируса». Целью такой кампании называют нагнетание «паники и страха», а также «подрыв европейского общества изнутри». Авторы документа утверждают, что волна фейков была подхвачена аккаунтами в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции. Теперь же они оставляют сообщения о коронавирусе на разных европейских языках, передает "Эхо Москвы".



В том числе в данных сообщениях приводится мысль о том, что капиталисты получают выгоду от распространения SARS-CoV-2. В то же время создатели аккаунтов хвалят деятельность Путина и обращают внимание на успешную борьбу с коронавирусом под его руководством.



Напомним, в конце февраля в распространении фейков о коронавирусе Россию обвинил Госдеп США. В беседе с The Guardian американские чиновники утверждали, что боты в соцсетях плодят конспирологические теории о том, что именно Вашингтон стоит за созданием вируса.

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