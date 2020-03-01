Министр финансов России Силуанов заявил, что бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным

16:34 | 18.03.2020

Министр финансов России Силуанов сообщил, что бюджет страны на 2020 год будет дефицитным. Он признал, что ситуация в экономике развивается «не лучшим образом», и для компенсации потерь бюджета придется использовать средства Фонда национального благосостояния, сообщает РБК.



Особое внимание Силуанов уделил влиянию снижения нефтяных котировок на ситуацию в российской экономике. По его словам, при действующей стоимости нефти снижение объемов поступления нефтегазовых доходов составляет 3 трлн рублей. Для решения сложившейся ситуации Силуанов предложил поддержать наиболее пострадавшие отрасли экономики.

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