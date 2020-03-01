Россия с 20 марта ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ

16:19 | 18.03.2020

Премьер-министр Мишустин поручил ввести с 20 марта ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства. С этого времени пассажирские перевозки из России в указанные страны и в обратном направлении будут приостановлены. Исключением останутся регулярные рейсы Москва – Лондон и обратно, Москва – Нью-Йорк и обратно, Москва – Абу-Даби и обратно, которые будут осуществляться только через терминал F международного аэропорта Шереметьево, передает РИА «Новости».



Напомним, с 16 марта Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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