Россия и мир
23:12 | 17.03.2020
Фото: yandex.ru/images
Эдуард Лимонов умер
РИА Новости приводят биографию ярчайшего политика:
Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области (ныне Нижегородская область), школу окончил уже в Харькове.
В 1958 году он начал писать стихи, но советские издательства их отвергали. Позднее Лимонов переехал в Москву, где ему пришлось работать в том числе продавцом, монтажником, сталеваром.
В 1974 году он эмигрировал в США, затем жил во Франции, в 1987 году получил французское гражданство.
Лимонов написал такие романы, как "Это я, Эдичка" (1976), "История его слуги" (1982), "Дневник неудачника" (1982), "Смерть современных героев"(1985), автобиографическую трилогию "Подросток Савенко" (1983), "Молодой негодяй" (1986), "…У нас была Великая эпоха" (1995).
В 1991 году писатель вернулся в Россию, в 1992 году получил российское гражданство.
В 1994 году вместе с философом Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию* (в 2007 году суд признал партию экстремистской и запретил ее деятельность).
*Запрещенная в России организация.
© «Вечерние ведомости»
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