 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Россия и мир


Главная

15:46 | 16.03.2020

В РФ выписали 10% заболевших коронавирусом Covid-19

Из 66 заболевших коронавирусом Covid-19 в России 10% пациентов выписаны из больниц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Он также отметил, что остальные пациенты остаются под присмотром врачей, среди них нет тяжёлых случаев и добавил, что медицинские службы работают в штатном режиме.

По данным, которые приводились оперативным штабом в воскресенье, 15 марта, в России было зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии, передает «Интерфакс».

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:48 | 16.03.2020
В Екатеринбурге отмечают столетие Республики Татарстан

15:23 | 16.03.2020
Володин попросил прокуратуру и полицию взять под контроль ситуацию с пожарами в Екатеринбурге

15:12 | 16.03.2020
Бывший начальник районного отдела судебных приставов Екатеринбурга может получить 11 лет колонии

15:03 | 16.03.2020
В Перми создается оперативная группа по предотвращению распространения коронавируса

14:56 | 16.03.2020
Пермь заняла шестое место в рейтинге Минстроя России «IQ городов»

14:52 | 16.03.2020
В Прикамье закрыто движение по пяти ледовым переправам

14:46 | 16.03.2020
В Екатеринбурге открыли молодежное отделение Почты России

14:40 | 16.03.2020
В департаменте образования Перми открыта горячая линия по вопросам перевода детей на дистанционное обучение

14:33 | 16.03.2020
Мэр Екатеринбурга поздравил Евгения Куйвашева с днем рождения

14:28 | 16.03.2020
В Екатеринбурге введут ограничительные меры в аэропорту и на вокзалах из-за ситуации с коронавирусом

14:17 | 16.03.2020
В октябре в Екатеринбурге откроется музей Левитана

14:14 | 16.03.2020
«Горьковка» приглашает на поэтический вечер и презентацию книги

13:59 | 16.03.2020
Екатеринбургский «Ельцин Центр» посетит посол США в России

13:53 | 16.03.2020
Для съёмок мультика про кабель в Екатеринбурге скупили весь пластилин

13:45 | 16.03.2020
Пермским предпринимателям помогут продавать товары через YouTube

13:39 | 16.03.2020
«Смотрящего» за Верхней Салдой отправили в СИЗО

13:25 | 16.03.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург будет затруднено движение из-за ремонта

13:18 | 16.03.2020
Школы Прикамья могут перейти на свободное посещение

13:10 | 16.03.2020
В Перми должники за тепло лишились автомобилей и ноутбуков

13:05 | 16.03.2020
Неделя в Перми будет прохладной

13:02 | 16.03.2020
Первый из 11 тысяч: ЖК «Макаровский» от «УГМК-Застройщик» признан лучшим жилым комплексом России

12:52 | 16.03.2020
Школьников Екатеринбурга отправляют на дистанционное обучение из-за коронавируса

12:37 | 16.03.2020
В Екатеринбурге переносится закрытие «Зеленой рощи»

12:23 | 16.03.2020
В Каменске-Уральском осуждены полицейские, пытавшие подростков

11:56 | 16.03.2020
В Екатеринбурге баскетболистки УГМК разгромили соперника из Красноярска 102:68

11:33 | 16.03.2020
На Режевском тракте в ДТП пострадали мать с малолетним сыном

11:09 | 16.03.2020
В Свердловской области чиновницу оштрафовали за пьяное вождение

10:44 | 16.03.2020
У жителя Екатеринбурга тест на коронавирус оказался положительным

10:22 | 16.03.2020
Вузы Екатеринбурга переходят на дистанционную форму обучения из-за коронавируса

09:57 | 16.03.2020
Неделя в Екатеринбурге началась с семибалльных пробок

09:40 | 16.03.2020
Ночью в Екатеринбурге горела насосная станция «Водоканала»

09:21 | 16.03.2020
Стали известны подробности вечернего ДТП в Екатеринбурге

15.03.2020

20:03 | 15.03.2020
В Каменске-Уральском в результате жёсткого ДТП погиб сотрудник ГИБДД

18:12 | 15.03.2020
Депутат екатеринбургской гордумы вышел из карантина по коронавирусу

17:36 | 15.03.2020
В Екатеринбурге разыскивается 52-летний мужчина

16:24 | 15.03.2020
ХК «Спутник» из Нижнего Тагила вышел в финал первенства Свердловской области

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 