В РФ выписали 10% заболевших коронавирусом Covid-19

15:46 | 16.03.2020

Из 66 заболевших коронавирусом Covid-19 в России 10% пациентов выписаны из больниц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Он также отметил, что остальные пациенты остаются под присмотром врачей, среди них нет тяжёлых случаев и добавил, что медицинские службы работают в штатном режиме.



По данным, которые приводились оперативным штабом в воскресенье, 15 марта, в России было зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии, передает «Интерфакс».

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