Курс евро в ходе торгов превысил отметку в 84 рубля

15:38 | 16.03.2020

Курс доллара к рублю, установленный на 17 марта, вырос до 74,9 рубля, евро поднялся до 84,11 рубля на фоне падения цен на нефть, следует из данных Московской биржи, передает РИА «Новости».



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 6,7% - до $31,6 за баррель. Цена сорта WTI опустилась на 4,9% - до $30,55 за баррель.

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