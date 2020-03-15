Мишустин заявил, что в России сформируют антикризисный фонд в 300 млрд рублей

15:34 | 16.03.2020

Премьер-министр РФ Мишустин объявил, что в России создадут антикризисный фонд в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с коронавирусом, передает «Интерфакс».



Кроме того, со вторника, 17 марта, будут отменены все ограничения в городах для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети, в которых в последние дни наметился дефицит некоторых товаров первой необходимости. В самое ближайшее время будет выстроена система онлайн-оповещения россиян об эпидемиологической ситуации. Также поручено обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для граждан на карантине, сообщает MK.ru.



Мишустин назвал эти меры первоочередными шагами и обещал в ближайшее время объявить о дополнительных мерах.

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