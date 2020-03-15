Лукашенко озадачило решение властей РФ закрыть границу с Белоруссией

15:23 | 16.03.2020

Президент Белоруссии Лукашенко прокомментировал решение властей России закрыть границу с белорусской стороной. Его цитирует Белта.



Лукашенко заявил, что его озадачило решение России закрыть границу с Белоруссией из-за пандемии коронавируса. «Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью», - сказал он. Кроме того, Лукашенко отметил, что в Белоруссии обстановка относительно спокойная, а «Россия вся полыхает от коронавируса».



О том, что правительство России решило закрыть границу для передвижения людей, сегодня объявил премьер Мишустин. Это одна из новых мер в борьбе с коронавирусом, напоминает «Эхо Москвы».

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