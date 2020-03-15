В США стартуют клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19

13:52 | 16.03.2020

Экспериментальная доза вакцины против коронавируса COVID-19 будет сегодня введена первому добровольцу. Испытания проводятся в исследовательском центре в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон), сообщает Associated Press.



Сообщается, что участниками испытания с различными дозами вакцины, разработанной Национальными институтами здравоохранения США и компанией Moderna Inc, станут 45 волонтеров.



На полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется, по словам медиков, от 12 до 18 месяцев.

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