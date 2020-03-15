В хорватском городе Леград начали продавать дома по 11 рублей

13:42 | 16.03.2020

В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения. Об этом пишет bne IntelliNews со ссылкой на Hrvatska radiotelevizija. Всего в данном городе проживает 2241 человек, а в Хорватии наблюдается демографический спад.



Как сообщает MK.ru, заключить сделку на приобретения жилья можно, если покупателю меньше 40 лет. Еще одно условие – после приобретения жилья он должен остаться жить в Леграде на 15 лет. Взамен власти города субсидируют покупку недвижимости до 35 тысяч хорватских кун (это примерно 381,1 тысячи рублей), а также компенсируют стоимость ремонта в размере до 25 тысяч хорватских кун (272,2 тысячи рублей).



По словам мэра Леграда Ивана Саболича, в городе низкий уровень безработицы, поэтому власти приняли решение привлечь больше рабочей силы. Он отметил, что заявки на покупку поступили практически со всех регионов Хорватии, а также из Словении и Боснии и Герцеговины.

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