Казахстанский ХК «Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

13:35 | 16.03.2020

Казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт клуба.



«В связи с указом президента Республики Казахстан о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий «Барыс» не сможет провести серию матчей Кубка Гагарина в Казахстане. Мы вынуждены сняться с турнира», — говорится в заявлении руководства клуба.



Как напоминает РБК, 17 и 19 марта в Нур-Султане должны состояться два первых матча серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина между «Барысом» и новосибирской «Сибирью». Встречи планировалось провести без зрителей.



Таким образом, «Барыс» стал уже вторым клубом, отказавшимся от плей-офф из-за ситуации с коронавирусом. Первым на такой шаг пошёл финский «Йокерит».

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