Синоптики предупредили россиян о температурных аномалиях

13:26 | 16.03.2020

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о температурных аномалиях, сообщает РИА Новости. По его словам, жителей юга европейской части России ожидает перепад температур в 15-20 градусов, а в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели придет небывалое тепло. Синоптик рассказал, что в Новосибирске, Красноярске, Омске и Томске прогнозируется от 4 до 10 градусов тепла. «Это редчайший случай. Температура выше нормы на 15 градусов», — заявил Вильфанд. А уже к вечеру субботы, 21 марта, температура в этих регионах может снова понизиться до минус 15–20 градусов.



Специалист также отметил, что теплая погода на территории Краснодарского края, Адыгеи, а также на западе Ставрополья с температурой выше плюс 20 градусов сменится заморозками. Вильфанд объяснил это приходом северных воздушных масс. При этом осадков в этих регионах не ожидается.

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