В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

13:16 | 16.03.2020

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович сообщила, что в Европе большее число заболевших коронавирусом зарегистрировано в Италии - 17600 человек. При этом в Италии также оказалась самая высокая смертность от заболевания, вызываемого этим вирусом - большее тысячи случаев, передает MK.ru.



Объяснить высокое количество смертей можно тем, что эпидемию невозможно распознать, указывает Вуйнович. По ее словам, люди могли не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними обращаться. Вуйнович отметила, что в Италии зарегистрировано больше тысячи смертей, так как чем старше население, тем выше смертность.



Как отмечает lenta.ru, по последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в ЕС Швейцария.

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