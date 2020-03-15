Путин заявил, что ему «плевать на санкции»

13:02 | 16.03.2020

Россия сумела компенсировать убытки от санкций стран Запада, заявил Путин. По его словам, по разным данным, из-за ограничительных мер страна потеряла порядка $50 млрд, однако «заработала столько же», передает РБК. «Да плевать на них, на эти санкции», — сказал Путин после слов журналиста, что РФ нарвалась на санкции из-за Украины.



Кроме того, Путин заявил, что контрсанкции помогли РФ развивать сельское хозяйство и освободить внутренний рынок.

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