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12:58 | 16.03.2020

Россия закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса COVID-19

Премьер-министр Мишустин объявил, что Россия закрывает границу с Беларусью для передвижения людей в рамках предотвращения распространения коронавируса, передает ТК «Дождь».

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить в первую очередь массового распространения коронавируса», — отметил глава кабмина на оперативном совещании.

Накануне стало известно о частичном закрытии границы между Россией и Грузией с 16 марта. Ограничение не коснется грузоперевозок. С 15 марта был приостановлен пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы, напоминает «Интерфакс».

© «Вечерние ведомости»

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