Россия и мир
18:22 | 15.03.2020
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения
На время чрезвычайного положения власти ограничат работу крупных объектов торговли и въезд в страну и за границу. По данным Минздрава, в республике подтверждено уже восемь случаев заболевания.
Кроме того, на период действия указа при президенте будет создана государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения. Ответственными за выполнение указа назначили государственную комиссию, министерства и местные власти.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
15.03.2020
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