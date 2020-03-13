В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения

18:22 | 15.03.2020

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Сегодня, 15 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Как сообщила пресс-служба президента, указ вступит в силу с 16 марта и продлится до 15 апреля.



На время чрезвычайного положения власти ограничат работу крупных объектов торговли и въезд в страну и за границу. По данным Минздрава, в республике подтверждено уже восемь случаев заболевания.



Кроме того, на период действия указа при президенте будет создана государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения. Ответственными за выполнение указа назначили государственную комиссию, министерства и местные власти.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»