Роспотребнадзор: трое россиян заразились коронавирусом на территории страны

17:54 | 15.03.2020

Фото: РИА Новости

Три случая заражения коронавирусной инфекцией, выявленные за сутки в России, связаны с контактами внутри страны. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.



В ведомстве сообщили, что остальные заболевшие за последние две недели посещали зарубежные страны: Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу, Швейцарию.



Добавим, что за последние сутки в России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Общее число заболевших в стране составляет 59 человек, в том числе 56 - россияне, двое - граждане Китая и один итальянец. Часть из них уже выписали из больниц после выздоровления.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»