В Москве снайпера ФСО обнаружили мёртвым

17:42 | 15.03.2020

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве найден мёртвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны из президентской охраны. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.



Погибший скончался на месте от огнестрельного ранения в голову. Тело мужчины обнаружил знакомый, который пришёл его проведать. До этого погибший несколько дней не выходил на связь. Дверь квартиры бойца ФСО была заперта изнутри, и мужчине, который обнаружил его тело, пришлось забраться через окно на кухне.



Рядом с телом погибшего лежал пистолет «Оса». Одна из версий следствия – самоубийство.



Погибший снайпер служил в воинской части №11488, где числятся бойцы, обеспечивающие безопасность первого лица государства.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»