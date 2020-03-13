14:05 | 15.03.2020

Фото: roscosmos.ru

В России появится новый космический корабль на базе «Орла». Он заменит «Союз» и «Прогресс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.



«На следующей неделе Роскосмос начнет разрабатывать техническое задание под этот космический аппарат. После завершения этой работы станут понятны остальные параметры аппарата, и начнется разработка эскизного проекта», — рассказал источник издания.



Также он отметил, что корабль будет легче «Орла» и будет использоваться в лунной программе.



Напомним, что 13 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»