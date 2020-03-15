В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии

13:38 | 15.03.2020

Фото: cgtn.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии. Об этом сообщает РБК.



Вуйнович рассказала, что люди, которые заразились, не понимают, что они больны, так как не знают симптомов и куда с ними обращаться, потому что коронавирусную инфекцию довольно трудно распознать.



Также установлено, что риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией повышается с возрастом. Вуйнович пояснила, что население в Италии значительно старше, чем в Китае. Этим и объясняется высокая смертность.



Действительно, смертность при заболевании коронавирусом нового типа в Италии значительно выше чем в Китае. Так, из 17,6 тыс. зараженных коронавирусом итальянцев, умерли 1266 человек. При этом в Китае, где официально подтверждают 80 тыс. случаев заражения, умерли 3177 человек.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»