Мишустин заявил о необходимости сократить число массовых мероприятий по всей стране

19:51 | 14.03.2020

Фото: radiokp.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для профилактики коронавирусной инфекции во всех регионах страны необходимо сократить количество массовых мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Это профилактика, это упреждающие меры для того, чтобы инфекция не передавалась», — пояснил Мишустин на сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это требование, по его словам, должно затронуть развлекательные, спортивные и деловые мероприятия.



«Мы просим наших граждан минимизировать поездки», — добавил премьер-министр. Ранее в правительстве только чиновникам рекомендовали отказаться от командировок и от личных поездок за границу. «Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем», — отметил Мишустин.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»