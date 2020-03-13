Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

17:29 | 14.03.2020

Фото: Global Look Press

Один из основателей и бывший генеральный директор компании Microsoft Билл Гейтс ушёл из совета директоров компании, чтобы уделять больше времени благотворительности в сфере здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата. Об этом сообщается на официальном сайте Microsoft.



При этом Билл Гейтс продолжит работать советником по техническим вопросам гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы и других руководителей компании.



«Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей», — цитирует предпринимателя CNBC.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»