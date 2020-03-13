Россия закроет границу с Польшей и Норвегией

14:22 | 14.03.2020

Фото: fromua.news

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МИД, ФСБ и МВД разработать проект о временном приостановлении пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией в рамках комплекса мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.



Это решение вступит в силу 15 марта. Ограничения коснутся иностранцев за исключением граждан Белоруссии и членов официальных делегаций, а также граждан, имеющих вид на жительство в России.



Напомним, что 13 марта стало известно, что в России выявлены еще 11 случаев заражения коронавирусом. Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Санкт-Петербурге, еще по одному — в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. Всего по России на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»