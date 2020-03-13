В Москве из-за распространения коронавируса ввели свободное посещение школ

14:13 | 14.03.2020

ФОто:og.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести в городе свободное посещение школ из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра.



«С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее», – так прокомментировал своё решение мэр Москвы в блоге.



Собянин также добавил, что для тех детей, которые не будут посещать школу, учебные заведения постараются обеспечить дистанционное обучение.



Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового типа коронавируса пандемией. В мире им заразились уже свыше 130 тысяч человек в более чем 120 странах.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»