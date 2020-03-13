Совет Федерации утвердил решения регионов о поправках в Конституцию

13:38 | 14.03.2020

Фото: РИА Новости

Сегодня, 14 марта, Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции. Об этом сообщает ТАСС.



Таким образом Совфед утвердил положительные заключения на документ всех 85 российских регионов. За это проголосовали 164 сенатора, против был один, воздержавшихся не было.



В постановлении Совета Федерации говорится, что документ направляется президенту и в региональные парламенты. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»