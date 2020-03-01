15:54 | 13.03.2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о решении приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.



Под это решение подпадают ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были состояться 17 и 18 марта. Новые даты этих матчей будут сообщены дополнительно. Также отменяется и жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы, которая должна была пройти 20 марта. 17 марта состоится совместное совещание руководства УЕФА и национальных ассоциаций, передает rg.ru.



Ранее сообщалось, что в ночь на 12 марта коронавирус был диагностирован у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Кроме того, на карантин закрыт «Реал», чьи игроки контактировали с баскетболистом одноимённого клуба, заражённым коронавирусом.

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