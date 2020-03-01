В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса Covid-19

15:46 | 13.03.2020

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия коронавируса Covid-19 может закончиться к июню, пишет газета New York Post. «Если все страны смогут мобилизоваться, это может закончиться к июню», — цитирует издание Наньшаня.



В случае, если некоторые страны не воспримут опасность коронавируса и не примут необходимые меры для борьбы с заболеванием, пандемия может продлиться дольше, отметил он. Чжун Наньшань призвал страны следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и прилагать усилия на национальном уровне.

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