Путин оправдал огромные зарплаты глав ряда государственных компаний

13:27 | 13.03.2020

Путин признался, что его коробят чрезмерно большие зарплаты глав ряда государственных компаний. Об этом он рассказал в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».



На вопрос журналиста Андрея Ванденко, как бьется государственность корпораций с тем, что их руководство получает очень большие деньги — до миллиона в день, президент признал, что плохо бьется. «Меня самого это коробит, честно вам скажу», — сказал Путин.



При этом по словам Путина, он обсудил этот вопрос с руководством компаний, и они объяснили ему, что «нанимают большое количество иностранных специалистов», которые эффективно работают и «чего-то стоят на международном рынке труда». Поэтому, отметил президент, госкорпорации «вынуждены платить им зарплату», адекватную рыночной. «Если им платить, то они как начальники должны получать больше», — указал Путин, передает РБК.

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