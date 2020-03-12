В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли военные из США

13:20 | 13.03.2020

Новую коронавирусную инфекцию в китайский город Ухань могли завезти американские военные. Об этом в Twitter написал заместитель главы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь.



«Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить», - написал китайский дипломат в Twitter.



Так Чжао Лицзянь прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус, передает РИА «Новости».



Как именно военнослужащие могли завезти коронавирус нового типа в Ухань, Чжао Лицзянь не сообщил.

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