Первый этап «Формулы-1» сезона 2020 Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса

13:03 | 13.03.2020

Первый этап чемпионата автогонок «Формулы-1» сезона 2020 Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса. Заезды должны были состояться в ближайшие выходные. О принятом решении сообщается на официальном сайте серии.



Ранее инфекцию обнаружили у одного из членов команды «Макларен». После этого команда решила отказаться от выступления. Отмечается, что ещё до решения ФИА Австралию покинули гонщики Кими Райкконен и Себастьян Феттель. Они не стали дожидаться официального решения руководства Ф-1.



Напомним, в связи с распространением коронавируса ранее стало известно о приостановке чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Национальной баскетбольной ассоциация (НБА) и североамериканской футбольной лиги Major League Soccer (MLS). Ограничения также введены в европейских футбольных чемпионатах.

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